Придумайте три положительныйх и три отрицательных нецелых числа, пренадлежащих промежутку: (-6;8); [-10;15]

Алгебра

Придумайте три положительныйх и три отрицательных нецелых числа, пренадлежащих промежутку: (-6;8); [-10;15]

Автор: Гость