Придумайте три положительныйх и три отрицательных нецелых числа, пренадлежащих промежутку: (-6;8); [-10;15]
Алгебра
Придумайте три положительныйх и три отрицательных нецелых числа, пренадлежащих промежутку: (-6;8); [-10;15]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) -5,04; -3,2; -0,45. 1,8; 2,003; 7,99. б) -9,55; -7,1; -1,43. 7,87; 13,22; 14,04.
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