найдите среднее арифметическое число:5.24, 6. 97, 8.56, 7.32 и 6.23
Математика
найдите среднее арифметическое число:5.24, 6. 97, 8.56, 7.32 и 6.23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5.24+6.97+8.56+7.32+6.23)/5=6,864
Гость:
Среднее арифметическое это сумма всех числе деленное на их количество, значит получим: (5,24+6,97+8,56+7,32+6,23)/5=6,864
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