Диаметр передних колес трактора в 2 раза меньше, чем задних. Сравнить частоты вращения колес при движении трактора
Физика
Диаметр передних колес трактора в 2 раза меньше, чем задних. Сравнить частоты вращения колес при движении трактора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колеса меньшего диаметра вращаются быстрее, чем большего диаметра ровно во столько раз, во сколько раз различаются диаметры колес. Слвдов-но, передние колеса трактора вращаются в 2 раза быстрее, чем задние.
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