не имя красит человека а человек имя.Cочинение 5-6 предложений
Русский язык
не имя красит человека а человек имя.Cочинение 5-6 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица показывает, что именно от человека, от его самого, будет зависеть его будущее. Зависит как будут воспринимать его другие люди. Вырастешь хорошим человеком, то и об имени твоем будут хорошо отзываться. Ну а если запятнаешь свое имя, совершишь плохой поступок, то и имя твое будет запятнано. По поступкам у людей складывается образ человека.и о самом человеке судят по его хорошим качествам.
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