не имя красит человека а человек имя.Cочинение 5-6 предложений

Гость: Гость:

Пословица показывает, что именно от человека, от его самого, будет зависеть его будущее. Зависит как будут воспринимать его другие люди. Вырастешь хорошим человеком, то и об имени твоем будут хорошо отзываться. Ну а если запятнаешь свое имя, совершишь плохой поступок, то и имя твое будет запятнано. По поступкам у людей складывается образ человека.и о самом человеке судят по его хорошим качествам.