Под каждым числом запиши число"круглых"тысяч в составе этого числа.562489,258863,149367,4236,999999

Математика
Под каждым числом запиши число"круглых"тысяч в составе этого числа.562489,258863,149367,4236,999999
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
562тыс, 259тыс,149тыс, 4тыс, последнее не знаю
Гость:
562 тысячи 258 тысяч 149 тысяч 4 тысячи 999 тысяч 
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