дан треугольник АВС Вектор АВ=с вектор ВС=а вектор СА=в. чему равен вектор ВА
Геометрия
дан треугольник АВС Вектор АВ=с вектор ВС=а вектор СА=в. чему равен вектор ВА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Векторы АВ и ВА - противонаправленные, их длины равны, поэтому ВА = -АВ = -а
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