напишите сочинение по одной из пословиц: меньше меньше бесполезно носить дрова в лес больше больше , меньше меньше в радости знай меру в беде-не теряй веру больше больше
Литература
напишите сочинение по одной из пословиц: меньше меньше бесполезно носить дрова в лес больше больше , меньше меньше в радости знай меру в беде-не теряй веру больше больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта пословица намекает на бесполезность труда. Зачем нести дрова в лес, если там итак полно деревьев, из которых можно заготовить дрова.Эта пословица предупреждает о том, что радость не должна быть бесконечной, нельзя веселиться и думать только о себе, а в беде нужно всегда надеяться и верить в лучшее, никогда не вешать нос, ну и конечно же не унывать.
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