выделить существенные признаки поваренной соли и сахарного песка

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выделить существенные признаки поваренной соли и сахарного песка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растворимы в воде легко имеют вкус белый цвет нет запаха
Гость:
Пова́ренная соль (хлорид натрия, NaCl;) В молотом виде представляет собой мелкие кристаллы белого цвета. Поваренная соль природного происхождения практически всегда имеет примеси других минеральных солей, которые могут придавать ей оттенки разных цветов (как правило, серого). Производится в разных видах: очищенная и неочищенная (каменная соль), крупного и мелкого помола, чистая и йодированная, морская, и т. д.
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