выделить существенные признаки поваренной соли и сахарного песка
История
выделить существенные признаки поваренной соли и сахарного песка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растворимы в воде легко имеют вкус белый цвет нет запаха
Гость:
Пова́ренная соль (хлорид натрия, NaCl;) В молотом виде представляет собой мелкие кристаллы белого цвета. Поваренная соль природного происхождения практически всегда имеет примеси других минеральных солей, которые могут придавать ей оттенки разных цветов (как правило, серого). Производится в разных видах: очищенная и неочищенная (каменная соль), крупного и мелкого помола, чистая и йодированная, морская, и т. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогает ли общению зависть, высокомерие , самовлюблённость , жадность , хвастовство , зазнайство , несправедливость? Какие качества ...
Литература
напишите сочинение по одной из пословиц:<<бесполезно носить дрова в лес >>,<<в радости знай меру в беде-не теряй веру>>
Математика