поставит коофицент методом электронного баланса H3N+O2=NO+H2O KCLO3=KCL+O2
Химия
поставит коофицент методом электронного баланса H3N+O2=NO+H2O KCLO3=KCL+O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KCLO3=2KCL+3O2 2H3N+3O2=3NO+3H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогает ли общению зависть, высокомерие , самовлюблённость , жадность , хвастовство , зазнайство , несправедливость? Какие качества ...
Литература
напишите сочинение по одной из пословиц:<<бесполезно носить дрова в лес >>,<<в радости знай меру в беде-не теряй веру>>