поставит коофицент методом электронного баланса H3N+O2=NO+H2O KCLO3=KCL+O2

Химия
поставит коофицент методом электронного баланса H3N+O2=NO+H2O KCLO3=KCL+O2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KCLO3=2KCL+3O2 2H3N+3O2=3NO+3H2O
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