как найти сумму площадей боковых стенок контейнера

Гость: Гость:

У контейнера 4 боковых стенки. Если они прямоугольные, то они попарно одинаковы. Допустим, стороны одной стенки имеют длины a, b, стороны другой- b, c (ведь одна сторона у них общая). Площадь прямоуг-ника = a*b. Значит сумма площадей боковых стенок будет равна: 2*a*b + 2*b*с. Если стороны прямоугольные, но одинаковые, то сумма площадей боковых стенок будет 4*a*b. Если контейнер имеет форму куба, т.е. все стороны у него равны, то эта сумма площадей равна 4*а*а=4а^2 (а в квадрате).