как найти сумму площадей боковых стенок контейнера

Математика
как найти сумму площадей боковых стенок контейнера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а*б смотря какие числа
Гость:
У контейнера 4 боковых стенки. Если они прямоугольные, то они попарно одинаковы. Допустим, стороны одной стенки имеют длины a, b,  стороны другой-  b, c (ведь одна сторона у них общая). Площадь прямоуг-ника =  a*b. Значит сумма площадей боковых стенок будет равна: 2*a*b + 2*b*с. Если стороны прямоугольные, но одинаковые, то сумма площадей боковых стенок будет 4*a*b. Если контейнер имеет форму куба, т.е. все стороны у него равны, то эта сумма площадей равна 4*а*а=4а^2 (а в квадрате).      
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