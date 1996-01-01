1)катер проплывает по течению 90км за то же время что 70км против течения,какое расстояние ща это же время может проплыть плот? 2)даны два положительных числа. одно из них увеличили на 1%, другое - на 4%. могла ли их сумма увел...

Алгебра

1)катер проплывает по течению 90км за то же время что 70км против течения,какое расстояние ща это же время может проплыть плот? 2)даны два положительных числа. одно из них увеличили на 1%, другое - на 4%. могла ли их сумма увеличиться на 3%? 3)делится ли число (1996штук)четверок на 8? 4)сколько гирь необходимо иметь , чтобы можно было взвесить грузы массой 1кг,2кг,...,40кг?

Автор: Гость