от мотка лески отрезали 37м.Насколько метров лески отрезали больше,чем её осталось в мотке,если первоначально в мотке было 54метров лески ?
Математика
от мотка лески отрезали 37м.Насколько метров лески отрезали больше,чем её осталось в мотке,если первоначально в мотке было 54метров лески ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)54-37=17(м)-осталось в мотке. 2)37-17=20(м)-больше отрезали. Ответ:20м
Гость:
1. 54 - 37 = 17 2. 37 - 17 = 20 Ответ: на 20 м больше
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