от мотка лески отрезали 37м.Насколько метров лески отрезали больше,чем её осталось в мотке,если первоначально в мотке было 54метров лески ?

Математика

от мотка лески отрезали 37м.Насколько метров лески отрезали больше,чем её осталось в мотке,если первоначально в мотке было 54метров лески ?

Автор: Гость