2 км 351 метр = метр = дм 1 658 см = метр = дм = см

Математика
2 км 351 метр = метр = дм 1 658 см = метр = дм = см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2км 351м=2351м=23510дм 1658см=16м5дм8см 
Гость:
2 км 351 метр = 2351 м = 23510 дм  1 658 см =16,58 м = 165,8 дм  
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