скласти звукову модель слова браття

Қазақ тiлi
скласти звукову модель слова браття
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
--0-==o     6букв; 7звуків; 2склади
Гость:
8звуків 6 букв 2 склади
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