восстановите примеры,считая, что одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы -разные цифры б3б+76б=а300

Математика
восстановите примеры,считая, что одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы -разные цифры б3б+76б=а300
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут больше всего подходят числа: а - 1, б - 5: 535 + 765 = 1300.
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