СРОЧНО!диагональ боковой грани правильной треугольной призмы равна d и наклонена к плоскости основания по углом f.Найдите площадь боковой поверхности призмы.

Геометрия

СРОЧНО!диагональ боковой грани правильной треугольной призмы равна d и наклонена к плоскости основания по углом f.Найдите площадь боковой поверхности призмы.

Автор: Гость