СРОЧНО!диагональ боковой грани правильной треугольной призмы равна d и наклонена к плоскости основания по углом f.Найдите площадь боковой поверхности призмы.

Геометрия
СРОЧНО!диагональ боковой грани правильной треугольной призмы равна d и наклонена к плоскости основания по углом f.Найдите площадь боковой поверхности призмы.
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