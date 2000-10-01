Колонна машин движется со скоростью 10м/с, растянувшись на 2 км. Из хвоста колонны выезжает мотоциклист со скоростью 20 м/с. и движется к голове колонны. за какое время он достигнет головы колонны?
Алгебра
Колонна машин движется со скоростью 10м/с, растянувшись на 2 км. Из хвоста колонны выезжает мотоциклист со скоростью 20 м/с. и движется к голове колонны. за какое время он достигнет головы колонны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перейдём в систему отсчёта, движущуюся с колонной. Тогда скорость мотоциклиста относительно движущейся системы составит 10 м/сек. Следовательно, он достигнет головы колонны через 2000/10 = 200 секунд.
Гость:
t = S/(v1-v2), где S расстояние (S=2 км), v1 - скорость мотоциклиста, v2 - скорость колонны. 2 км = 2000 м t = 2000/(20 - 10) = 2000/10 = 200 с. Ответ. 200 с.
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