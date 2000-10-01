Колонна машин движется со скоростью 10м/с, растянувшись на 2 км. Из хвоста колонны выезжает мотоциклист со скоростью 20 м/с. и движется к голове колонны. за какое время он достигнет головы колонны?

Алгебра

Колонна машин движется со скоростью 10м/с, растянувшись на 2 км. Из хвоста колонны выезжает мотоциклист со скоростью 20 м/с. и движется к голове колонны. за какое время он достигнет головы колонны?

Автор: Гость