1.Камень брошен с поверхности Земли вертикально верхи с начальной скоростью 10м/с.Через какое время он упадет на землю? 2.Тело брошено вертикально вверх с  начальной скоростью 18м/c.Определите модули v₁ и v₂ скорости тела в мом...

Гость: Гость:

В этих задачах применяем формулы пути для равноускоренного ( равнозамедленного) движения с ускорением g=10 м/сек^2 H=V0*t-(g*(t^2))/2; ( при движении вертикально вверх) (1) и V= V0 - g*t; ( при движении вертикально вверх) (2) При падении V0=0; 1. Камень будет двигаться сначала равнозамедленно, а затем равноускоренно. Время движения вверх, равно времени падения и равно t1, полное время равно 2*t1 Скорость в конце равна скорости в начале = V0; t1=V0/g= 10/10=1 сек; Полное время движения = 2 сек; 2. V= V0 - g*t; ( при движении вертикально вверх) V1= V0 - g*t1=18-10*1=8 м/сек; V1= V0 - g*t2=18-10*3=-12 м/сек; модуль = 12 м/сек ( тело будет падать в этот момент) 3. Так как при этом V0=0, то искомые пути будут разностями, находимыми из выражения S=(g*(t^2))/2 для падения за t секунд. При t=1 S=5 м (т.е. за 1-ю секунду тело пролетит 5 м ) При t=2 S=20 м (т.е. за 2-ю секунду тело пролетит 20-5=15 м ) При t=3 S=45 м (т.е. за 3-ю секунду тело пролетит 45-20=25 м ) 4. Из формулы (1) при V0=0 полное время падения равно: t= (корень кв из)(2*H/g) t=(2*H/g)^(1/2)=(2*80/10)^(1/2) = 4 сек Применяем решение задачи 3, но еще добавляем: При t=4 S=80 м (т.е. за 4-ю секунду тело пролетит 80-45=35 м )