площадь прямоугольника 64 см Чему равна сторона квадрата имеющего такую же площадь???????????????

Математика
площадь прямоугольника 64 см Чему равна сторона квадрата имеющего такую же площадь???????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сторона такого квадрата равна 8 см, т.к. 8*8=64
Гость:
S=64 a=?   S=a² 64=a² a=8 
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