С одной грядки бабушка сняла 8 огурцов, а с другой- на 2 огурца меньше. Сколько огурцов она сняла с обеих грядок?
Математика
С одной грядки бабушка сняла 8 огурцов, а с другой- на 2 огурца меньше. Сколько огурцов она сняла с обеих грядок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 + (8 - 2) = 14 огурцов
Гость:
8+(8-2)=8+6=14
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