С одной грядки бабушка сняла 8 огурцов, а с другой- на 2 огурца меньше. Сколько огурцов она сняла с обеих грядок?

Математика

С одной грядки бабушка сняла 8 огурцов, а с другой- на 2 огурца меньше. Сколько огурцов она сняла с обеих грядок?

Автор: Гость