выпиши сначала слова с проверяемыми безударными гласными в корне,затем-с непроверяемыми Сделай проверочные слова. Разв_вать ребёнка,вовремя по_виться,б_жать по дороге,ж_леть о потерянной м_нутке,вх_дить на т_ррасу,г_рдиться ...

Русский язык

выпиши сначала слова с проверяемыми безударными гласными в корне,затем-с непроверяемыми Сделай проверочные слова. Разв_вать ребёнка,вовремя по_виться,б_жать по дороге,ж_леть о потерянной м_нутке,вх_дить на т_ррасу,г_рдиться р_кордом,оф_рмлять в_трину,изм_нить м_ршрут,в_зти на в_л_с_педе,пл_тить за кв_ртиру

Автор: Гость