выпиши сначала слова с проверяемыми безударными гласными в корне,затем-с непроверяемыми Сделай проверочные слова. Разв_вать ребёнка,вовремя по_виться,б_жать по дороге,ж_леть о потерянной м_нутке,вх_дить на т_ррасу,г_рдиться ...
Русский язык
выпиши сначала слова с проверяемыми безударными гласными в корне,затем-с непроверяемыми Сделай проверочные слова. Разв_вать ребёнка,вовремя по_виться,б_жать по дороге,ж_леть о потерянной м_нутке,вх_дить на т_ррасу,г_рдиться р_кордом,оф_рмлять в_трину,изм_нить м_ршрут,в_зти на в_л_с_педе,пл_тить за кв_ртиру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
развивать ребенка,вовремя появиться,бежать по дороге,жилеть о потереной минутке,входить на террасу,гордиться рекордом,оформлять витрину,изменить маршрут,везти на велосипеде,платить за квартиру
Гость:
развивать-развитие, появиться-явка, бежать-бег, жалеть-жалость, входить-вход, гордиться-гордый, оформлять-оформленный, изменить-измена, платить-плата; минутке, террасу, рекордом, витрину, маршрут, везти на велосипеде, квартиру.
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