упростите выражение: tg(-t)*cos t-sin(4pi-t)
Алгебра
упростите выражение: tg(-t)*cos t-sin(4pi-t)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-tg(t)*cos(t)+sin(t) = -sin(t)+sin(t) = 0
Гость:
-tg(t)*cos(t)+sin(t) = -sin(t)+sin(t) = 0
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