Найдите валентность меди железа и марганца в следующих их кислородсодержащих соединениях Cu2O,CuO,FeO,Fe2O3,Mn2O3, Mn2O7

Химия

Найдите валентность меди железа и марганца в следующих их кислородсодержащих соединениях Cu2O,CuO,FeO,Fe2O3,Mn2O3, Mn2O7

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