Найдите валентность меди железа и марганца в следующих их кислородсодержащих соединениях Cu2O,CuO,FeO,Fe2O3,Mn2O3, Mn2O7

Химия
Найдите валентность меди железа и марганца в следующих их кислородсодержащих соединениях Cu2O,CuO,FeO,Fe2O3,Mn2O3, Mn2O7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu2O 1вал,CuO 2вал, FeO 2вал,Fe2O3 3вал, Mn2O3 3вал, Mn2O7 7вал
Гость:
Cu2O (I) CuO ( II ) FeO ( II) Fe2O3 ( III)  Mn2O3 (III) Mn2O7 (VII)
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