9 рабочих работают с одинаковой производительностью, могут выполнить работу за 10 часов. Сколько еще нужно пригласить рабочих, что-бы эта работа была выполнина за 9 часов?
Алгебра
9 рабочих работают с одинаковой производительностью, могут выполнить работу за 10 часов. Сколько еще нужно пригласить рабочих, что-бы эта работа была выполнина за 9 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - производительность одного рабочего, N - искомое число приглашенных рабочих. 10*9х = 9*(9+N)x 90 = 81 + 9N 9N=9 N = 1. Ответ: 1.
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