9 рабочих работают с одинаковой производительностью, могут выполнить работу за 10 часов. Сколько еще нужно пригласить рабочих, что-бы эта работа была выполнина за 9 часов?

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9 рабочих работают с одинаковой производительностью, могут выполнить работу за 10 часов. Сколько еще нужно пригласить рабочих, что-бы эта работа была выполнина за 9 часов?

Автор: Гость