Сколько лет было Илье муромцу

Литература
Сколько лет было Илье муромцу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На печи он просидел до 30 лет
Гость:
Тридцать лет и три года сидел Илья на печи...
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