9 рабочих работают с одинаковой производительностью могут выполнить работу за 10 часов. Сколько нужно пригласить рабочих что бы эта работа была выполнена за 6 часов?

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9 рабочих работают с одинаковой производительностью могут выполнить работу за 10 часов. Сколько нужно пригласить рабочих что бы эта работа была выполнена за 6 часов?

Автор: Гость