9 рабочих работают с одинаковой производительностью могут выполнить работу за 10 часов. Сколько нужно пригласить рабочих что бы эта работа была выполнена за 6 часов?
Алгебра
9 рабочих работают с одинаковой производительностью могут выполнить работу за 10 часов. Сколько нужно пригласить рабочих что бы эта работа была выполнена за 6 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - производительность одного рабочего, N - искомое число приглашенных рабочих. 10*9х = 6*(9+N)x 90 = 54 + 6N 6N=36 N = 6. Ответ: 6.
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