1. Продолжите фразы: "Я хочу стать врослым, потому что...", "Я не тороплюсь стать взрослым, так как...". 2. Как вы думаете, скакого момента родители начинают относиться к подростку как к взрослому? а) Когда они считаються с его...

География

1. Продолжите фразы: "Я хочу стать врослым, потому что...", "Я не тороплюсь стать взрослым, так как...". 2. Как вы думаете, скакого момента родители начинают относиться к подростку как к взрослому? а) Когда они считаються с его мнением и чувствами; б) когда перестают контролировать, куда и с кем он пошел и когда вернёться домой; в) когда он стал зарабатывать деньги и они признали этот факт; г) когда он стал способен делать осознанный выбор и отвечать за свои поступки. Приведите свои аргументы.

Автор: Гость