1. Продолжите фразы: "Я хочу стать врослым, потому что...", "Я не тороплюсь стать взрослым, так как...". 2. Как вы думаете, скакого момента родители начинают относиться к подростку как к взрослому? а) Когда они считаються с его...
География
1. Продолжите фразы: "Я хочу стать врослым, потому что...", "Я не тороплюсь стать взрослым, так как...". 2. Как вы думаете, скакого момента родители начинают относиться к подростку как к взрослому? а) Когда они считаються с его мнением и чувствами; б) когда перестают контролировать, куда и с кем он пошел и когда вернёться домой; в) когда он стал зарабатывать деньги и они признали этот факт; г) когда он стал способен делать осознанный выбор и отвечать за свои поступки. Приведите свои аргументы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1"Я хочу стать врослым, потому что, я сиогу самостоятельно принемать решения "Я не тороплюсь стать взрослым, так как это большая ответственность. 2."г" только сформировавшаяся личность может принять самостоятельно решение и не побоиться ответственности за него. если это произошло, значит вы стали ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
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