помогите о происхождение одного или двух слов 3 КЛАСС

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помогите о происхождение одного или двух слов 3 КЛАСС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово робеть произошло от слово ребенок, так как раньше говорили не "ребенок" а "робенок". Слово робеть означало   "вести себя как ребенок"   Огород произошел от слова городить. Означает  место, обнесенное забором ,"огороженное" место
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