помогите о происхождение одного или двух слов 3 КЛАСС
Русский язык
помогите о происхождение одного или двух слов 3 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово робеть произошло от слово ребенок, так как раньше говорили не "ребенок" а "робенок". Слово робеть означало "вести себя как ребенок" Огород произошел от слова городить. Означает место, обнесенное забором ,"огороженное" место
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
В течение часа к финишу пришли 125 человек -это 5/7 всех,кто принял участие в соревновании. Остальные финишировали в течение следующих 15 минут.Ск...
География
1. Продолжите фразы: "Я хочу стать врослым, потому что...", "Я не тороплюсь стать взрослым, так как...". 2. Как вы думаете, скакого момента родител...
Литература