На 20 г сплава алюминия и меди подействовали избытком хо- лодной концентрированной азотной кислоты. Выделилось 2,24 л газа (н. у.). Вычислите массовые доли компонентов сплава.
Химия
На 20 г сплава алюминия и меди подействовали избытком хо- лодной концентрированной азотной кислоты. Выделилось 2,24 л газа (н. у.). Вычислите массовые доли компонентов сплава.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Концентрированная азотная кислота вступает в реакцию с медью: х г 2,24 л Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 64 г/моль 44,8 л х = 64*2,24/44,8 = 3,2 г. Итак в 20 г сплава 3,2 г меди. Массовая доля меди: 3,2*100%/20 = 16% Массовая доля алюминия: 100%-16% = 84%.
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