Стрела ,выпущенная из лука вертикально вверх ,упала на землю через 4 секунды .какомы ее начальная скорость и максимальная высота подъема?

Время подъема равно времени падения и равно 4/2 = 2 с. [latex]v_{0}-gt=0,\ \ \ v_{0}=gt\ =\ 20\ m/c.[/latex] - начальная скорость стрелы. Высота подъема: [latex]h=v_{0}t-\frac{gt^2}{2}=\frac{gt^2}{2}=20\ m.[/latex] Ответ: 20 м/с; 20 м.

Гость: Гость:

Если пренебречь сопротивлением воздуха, то движение стрелы вверх и вниз - симметрично, за исключением векторов скорости, и продолжалось 2 сек в (одном направлении). Движение равноускоренное ( вниз) и равнозамедленное ( вверх). Применяем хорошо известные формулы равноускоренного движения: H=g(t(^2))/2; H=9.8 *(2(^2))/2= 9,8*2=19,6 м V=gt=9,8*2=19,6 м/сек