Чем для тебя оказался интересен 18-й век в литературе??(приложение к вопросу)

Литература
Чем для тебя оказался интересен 18-й век в литературе??(приложение к вопросу)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня 18-й век интересен  в литературе потому что в 18-ом веке великие русские поэты написали огромное количество стихов.
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