До какой температуры нагреется вода объёмом 4 л, если она получит количество теплоты, равное 168 кДж?

Физика
До какой температуры нагреется вода объёмом 4 л, если она получит количество теплоты, равное 168 кДж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно только ответить на вопрос: на сколько градусов нагреется вода! Конечная температура будет неизвестна, потому что автор не соизволил дать начальную температуру. Найдем дельтаt: Масса воды m = 4 кг (так как плотность воды 1 кг/л). Уд. теплоемкость воды: 4,2 кДж/кг*град дельтаt = Q/(cm) = 168/(4,2*4) = 10 град Ответ: температура вырастет на 10 градусов.
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