Из Павлодара в Астану машина ехала 5 ч. показание спидометра привыезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. с какой скоростью ехала машина из Павлодара в Астану?

Математика

Из Павлодара в Астану машина ехала 5 ч. показание спидометра привыезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. с какой скоростью ехала машина из Павлодара в Астану?

Автор: Гость