Из Павлодара в Астану машина ехала 5 ч. показание спидометра привыезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. с какой скоростью ехала машина из Павлодара в Астану?
Математика
Из Павлодара в Астану машина ехала 5 ч. показание спидометра привыезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. с какой скоростью ехала машина из Павлодара в Астану?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6990-6580=410 км проехала машина всего 2) 410км :5ч=82км/ч скорость машины Ответ: машина ехала со скоростью 82 км/ч
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