За 12 сек школьник пробежал 60 метров. а. За сколько он пробежит 40 метров? 100 метров? б. За какое время пробежит спортсмен 200 метров, при удвоенной скорости?

Гость: Гость:

Найдем скорость: v = s/t = 60/12 = 5м/с. а) Тогда 40 метров он пробежит за: 40/5 = 8 с 100 метров он пробежит за: 100/5= 20 с. б) Удвоенная скорость: 2*5 = 10 м/с. Тогда 200 м он пробежит за 200/10 = 20 с.