За 12 сек школьник пробежал 60 метров. а. За сколько он пробежит 40 метров? 100 метров? б. За какое время пробежит спортсмен 200 метров, при удвоенной скорости?
Алгебра
За 12 сек школьник пробежал 60 метров. а. За сколько он пробежит 40 метров? 100 метров? б. За какое время пробежит спортсмен 200 метров, при удвоенной скорости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем скорость: v = s/t = 60/12 = 5м/с. а) Тогда 40 метров он пробежит за: 40/5 = 8 с 100 метров он пробежит за: 100/5= 20 с. б) Удвоенная скорость: 2*5 = 10 м/с. Тогда 200 м он пробежит за 200/10 = 20 с.
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