из Павлодара в Астану легковая машина ехала 5 ч. Показание спидометра при выезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. С какой скоростью ехала машина из Павлодара в Астану?
Математика
из Павлодара в Астану легковая машина ехала 5 ч. Показание спидометра при выезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. С какой скоростью ехала машина из Павлодара в Астану?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
машина проехала 6990-6580=410 км Скорость равна 410/5=82 км в час
Гость:
Путь, пройденный машиной, равен 6990 - 6580 = 410 км, а ее средняя скорость 410 / 5 = 82 км/ч.
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