из Павлодара в Астану легковая машина ехала 5 ч. Показание спидометра при выезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. С какой скоростью ехала машина из Павлодара в Астану?

Математика

из Павлодара в Астану легковая машина ехала 5 ч. Показание спидометра при выезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. С какой скоростью ехала машина из Павлодара в Астану?

Автор: Гость