Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2)27 в 3-й степени 3)81 в 4-й 4) 243 во 2-й
Алгебра
Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2)27 в 3-й степени 3)81 в 4-й 4) 243 во 2-й
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 в 5-й степени = 3^(10) 2)27 в 3-й степени = 3^(9) 3)81 в 4-й = 3^(16) 4) 243 во 2-й = 3^(10)
Гость:
1. 3 в 10-й степени 2. 3 в 9-й степени 3. 3 в 16-й степени 4. 3 в 10-й степени
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