Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2)27 в 3-й степени 3)81 в 4-й 4) 243 во 2-й

Алгебра

Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2)27 в 3-й степени 3)81 в 4-й 4) 243 во 2-й

Автор: Гость