Летний салат на 6 порций включает: 300г помидоров, 250 г молодого картофеля; 200 г огурцов, 3 яйца, 120 г зеленого лука, 50 г укропа, 100г сметаны, 50 г майонеза. Подсчитайте расход продуктов для 3 порций салата; для 12 порций ...

Алгебра

Летний салат на 6 порций включает: 300г помидоров, 250 г молодого картофеля; 200 г огурцов, 3 яйца, 120 г зеленого лука, 50 г укропа, 100г сметаны, 50 г майонеза. Подсчитайте расход продуктов для 3 порций салата; для 12 порций салата. За 12 сек участник школьных соревнований пробежал 60м. а) Если он будет бежать с той же скоростью, то за сколько секунд он пробежал 40м? 100м? б) за какое время пробежал 200м спортсмен, скорость которго в 2 раза больше ?

Автор: Гость