Летний салат на 6 порций включает: 300г помидоров, 250 г молодого картофеля; 200 г огурцов, 3 яйца, 120 г зеленого лука, 50 г укропа, 100г сметаны, 50 г майонеза. Подсчитайте расход продуктов для 3 порций салата; для 12 порций ...
Алгебра
Летний салат на 6 порций включает: 300г помидоров, 250 г молодого картофеля; 200 г огурцов, 3 яйца, 120 г зеленого лука, 50 г укропа, 100г сметаны, 50 г майонеза. Подсчитайте расход продуктов для 3 порций салата; для 12 порций салата. За 12 сек участник школьных соревнований пробежал 60м. а) Если он будет бежать с той же скоростью, то за сколько секунд он пробежал 40м? 100м? б) за какое время пробежал 200м спортсмен, скорость которго в 2 раза больше ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 порции 1)300/2=150(2) 250/2=125 (3)200/2==100(4)3/2=1,5(5)120/2=60(6)50/2=25(7)100/2=50(8)50/2=25 12 порций 300*2=600 250*2=500 200=2=400 3*2=6 120*2=240 50*2=100 100*2=200 50*2=100 вторая задача 60=15=5 40/5=8(сек) 100/5=20(сек) вот и все
Гость:
3/6=0,5, значит умножаем кол-во каждого продукта на 0,5: 300*0,5=150гр помидор, 250*0,5=125г картофеля, 200*0,5=100г огурцов, 3*0,5=1,5 яйца, 120*0,5=60г лука, 50*0,5=25г укропа, 100*0,5=50г сметаны, 50*0,5=25г майонеза - это расчет продуктов для 3 порций 12/6=2, значит умножаем кол-во каждого продукта на 2: 600г помидор, 500г картофеля, 400г огурцов, 6 яиц, 240г лука, 100г укропа, 200 г сметаны, 100г майонеза - это расчет продуктов для 12 порций 60/12=5 м/с - скорость участника соревнований а) 40/5=8с - за это время он пробежал 40м 100/5=20с - за эо время он пробежал 100м б) 5*2=10м\с - скорость второго участника 200/10=20с - за это время он пробежал 200м
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