Помогите написать сочинение на тему: "Самый памятный день лета в лагере"
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Помогите написать сочинение на тему: "Самый памятный день лета в лагере"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
летом я ездила(ил) в лагерь,в котором было очень весело,было много людей среди них я нашла друзей...в этом лагере я пробыла 2 недели и в моей памяте остался один самый хороший день из всех..Это 17 августа все мы ходили на экскурсию по городу-нам рассказывали достопремечательности этого города,когда он был основан и т.д,после этой долгой прогулки по городу,мы поехали обратно и отдыхали в своих комнатах.Мне эта экскурсия очень понравилась,было весело всем вместе!!.или как нибудь по другому напиши еще что-нибудь.
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