Помогите написать сочинение на тему: "Самый памятный день лета в лагере"

Русский язык
Помогите написать сочинение на тему: "Самый памятный день лета в лагере"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
летом я ездила(ил) в лагерь,в котором было очень  весело,было много людей среди них я нашла друзей...в этом лагере я пробыла 2 недели и в моей памяте остался один самый хороший день из всех..Это 17 августа все мы ходили на экскурсию по городу-нам рассказывали достопремечательности этого города,когда он был основан и т.д,после этой долгой прогулки по городу,мы поехали обратно и отдыхали в своих комнатах.Мне эта экскурсия очень понравилась,было весело всем вместе!!.или как нибудь по другому напиши  еще что-нибудь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
автомобиль проехал  280 км,затратив 21 литр бензина . хватит ли бака  бензина,вмещающего  40 литров чтобы проехать 500 км?                         ...
Ответить
Математика
из Павлодара в Астану легковая машина ехала 5 ч. Показание спидометра при выезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. С какой...
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника равна 14см2, а периметр -18 см. Найти его дину и ширину.
Ответить
Алгебра
За 12 сек школьник пробежал 60 метров. а. За сколько он пробежит 40 метров? 100 метров? б. За какое время пробежит спортсмен 200 метров, при удвоен...
Ответить
Математика
Из Павлодара в Астану машина ехала 5 ч. показание спидометра привыезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. с какой скоростью...
Ответить