Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2) 27 в 3-й степени 3)81 в 4-й степени

Алгебра
Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2) 27 в 3-й степени 3)81 в 4-й степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 в 5-й степени = 3^(10) 2) 27 в 3-й степени = 3^(9) 3) 81 в 4-й = 3^(16).  
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