Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2) 27 в 3-й степени 3)81 в 4-й степени

Алгебра

Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2) 27 в 3-й степени 3)81 в 4-й степени

Автор: Гость