придумайте задачу математическая модель которой указана ниже, и решите её 5x-4(x-20)=160
Алгебра
придумайте задачу математическая модель которой указана ниже, и решите её 5x-4(x-20)=160
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бочке на 20 л воды меньше, чем в баке. В 5 баках на 160 л воды больше, чем в 4 бочках. Сколько л воды в баке? х л - в баке, 5х л - в 5 баках х-20 - в бочке, 4(х-20) л - в 4 бочках 5х-4(х-20)=160 5х-4х+80=160 х=80 (л) - в баке
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