Мяч, кинутий вертикально вгору, злетів на висоту 5м. Визначте швидкість, зякою було кинуто мяч. Опором повітря знехтуйте.

Физика
Мяч, кинутий вертикально вгору, злетів на висоту 5м. Визначте швидкість, зякою було кинуто мяч. Опором повітря знехтуйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=v^2-v0^2/2g Отсюда выражаю начальную скорость, при этом учитываем, что конечная скорость (в верхней точке) равна нулю v=корень(2gh)= корень(2*9.8*5)=10м/с
Гость:
По закону сохранения энергии: mv^2/2  =  mgh Отсюда находим скорость: v = кор(2gh) = 10 м/с. Ответ: 10 м/с.
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