найти энергию магнитного поля соленоида,в котором при силе тока 10 а возникает магнитный поток 0,5 вб
Физика
найти энергию магнитного поля соленоида,в котором при силе тока 10 а возникает магнитный поток 0,5 вб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия магнитного поля соленоида: Е = Ф*I/2 = 2,5 Дж. Ответ: 2,5 Дж.
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