Машина рассчитала на перевозку груза массой 3т.Сколько листов железа можно нагрузить на нее,если длина каждого листа 2м,ширина 80см и толщина 2мм?
Физика
Машина рассчитала на перевозку груза массой 3т.Сколько листов железа можно нагрузить на нее,если длина каждого листа 2м,ширина 80см и толщина 2мм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Необходимо найти массу 1 листа: m=V (объём листа) * плотность железа V= 2*0.8*0.002=0.0032 м.куб. Плотность железа = 7800 кг/м.куб m=0.0032*7800=24.96 кг. 2.Находим кол-во листов в машине 3000/24,96=120,19 листов Ответ: 120 листов
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