Машина рассчитала на перевозку груза массой 3т.Сколько листов железа можно нагрузить на нее,если длина каждого листа 2м,ширина 80см и толщина 2мм?

Физика

Машина рассчитала на перевозку груза массой 3т.Сколько листов железа можно нагрузить на нее,если длина каждого листа 2м,ширина 80см и толщина 2мм?

Автор: Гость