Протон влетает в однородное магнитное поле , индукция которого равна 3,4∙10-2 Тл, перпендикулярно линиям индукции со скоростью 3,5•105 м/с. Определите радиус кривизны траектории протона
Физика
Протон влетает в однородное магнитное поле , индукция которого равна 3,4∙10-2 Тл, перпендикулярно линиям индукции со скоростью 3,5•105 м/с. Определите радиус кривизны траектории протона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Лоренца - центростремительная сила: qvB = mv^2/R Отсюда находим радиус кривизны: R = mv/(qB) = 1,67*10^(-27) *3,5*10^5 / (1,6*10^(-19) * 3,4*10^(-2)) = 0,1 м. Ответ: 0,1 м (или 10 см).
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