Протон влетает в однородное магнитное поле , индукция которого равна 3,4∙10-2 Тл, перпендикулярно линиям индукции со скоростью 3,5·105 м/с. Определите радиус кривизны траектории протона
Физика
Протон влетает в однородное магнитное поле , индукция которого равна 3,4∙10-2 Тл, перпендикулярно линиям индукции со скоростью 3,5·105 м/с. Определите радиус кривизны траектории протона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
r=m*V/q*B заряд и масса протона равны массе и заряду элктрона r=9.1·10^-31кг*3.5·10^5м/с÷1.6·10^-19Кл*3.4·10^-21Тл=5,8·10^-4м
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