Протон влетает в однородное магнитное поле , индукция которого равна 3,4∙10-2 Тл, перпендикулярно линиям индукции со скоростью 3,5·105 м/с. Определите радиус кривизны траектории протона

Физика

Протон влетает в однородное магнитное поле , индукция которого равна 3,4∙10-2 Тл, перпендикулярно линиям индукции со скоростью 3,5·105 м/с. Определите радиус кривизны траектории протона

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