Как изменится сила,действующая на заряд при увеличении магнитной индукции в 3 раза и уменьшении скорости заряда в 2 раза ?
Физика
Как изменится сила,действующая на заряд при увеличении магнитной индукции в 3 раза и уменьшении скорости заряда в 2 раза ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1=произведение q v1 B1 - сида, действующая на заряд при неизменяемых скорости заряда и иагнитной индукции. пусть новое значение силы при изменении этих параметров будет: F2=произведение q v1/2 3В1. Тогда F2/F1=3/2=1.5. Значит сила увеличится в 1,5 раза
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