Как изменится радиус окружности,по которой движется заряженная частица в однородном магнитном поле,если кенетическая энергри частицы уменьшится в 4 раза (m = const)

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Радиус находится по формуле r=mv/qB Если кинетическая энергия, а значит скорость частицы (при неизменной массе) уменьшается в 2 раза, то из формулы видно, что и радиус уменьшится в 2 раза, так как радиус и скорость связаны прямо пропорциональной зависимостью