Как изменится радиус окружности,по которой движется заряженная частица в однородном магнитном поле,если кенетическая энергри частицы уменьшится в 4 раза (m = const)
Физика
Как изменится радиус окружности,по которой движется заряженная частица в однородном магнитном поле,если кенетическая энергри частицы уменьшится в 4 раза (m = const)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус находится по формуле r=mv/qB Если кинетическая энергия, а значит скорость частицы (при неизменной массе) уменьшается в 2 раза, то из формулы видно, что и радиус уменьшится в 2 раза, так как радиус и скорость связаны прямо пропорциональной зависимостью
Гость:
R = mv/(qB) Wкин = mv^2/2 Видим, что при неизменной массе уменьшение кинетической энергии в 4 раза - означает уменьшение ее скорости в 2 раза. Радиус траектории частицы также уменьшится в 2 раза.
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