В трёх цехах работают 310 человек.В певром цехе работают в 1,5 человек больше,чем во второй,и на 10 человек меньше,чем в третьем.Сколько рабочих в каждом цехе?
Алгебра
В трёх цехах работают 310 человек.В певром цехе работают в 1,5 человек больше,чем во второй,и на 10 человек меньше,чем в третьем.Сколько рабочих в каждом цехе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно не в цехе, а в цеху. х человек работают в 2 цеху. Получаем: 1,5х + х + (1,5х - 10) = 310 4х = 320 х = 80 чел во 2 цеху. В 1 цеху работают 80 * 1,5 = 120 чел. А в 3 цеху работают 120 - 10 = 110 чел. Проверка: 80 + 120 + 110 = 310 310 = 310. Верно. Ответ: 120 ч; 80 ч; 110 ч.
Гость:
1 цех-1,5х 2 цех-х 3 цех-1.5х-10 Всего 310 1,5х+х+1.5х-10=310 4х=320 х=80 во 2 цехе 1.5*80=120 в 1 цехе 120-10=110 в 3 цехе
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