К празднику купили красные и желтые шары.Всего 36 штук. Сколько было красных шаров, если их было в три раза больше, чем желтых?

Математика

К празднику купили красные и желтые шары.Всего 36 штук. Сколько было красных шаров, если их было в три раза больше, чем желтых?

Автор: Гость