К празднику купили красные и желтые шары.Всего 36 штук. Сколько было красных шаров, если их было в три раза больше, чем желтых?
Математика
К празднику купили красные и желтые шары.Всего 36 штук. Сколько было красных шаров, если их было в три раза больше, чем желтых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть колличество желтых шаров - х, тогда количество красных шаров - 3х. составим уравнение: 3х+х=36 4х=36 х=9 находим количество красных шаров: х*3=27 ответ: 27 красных шаров
Гость:
Пусть х-желтые y-красные х+y=36 3x=y Тогда х+3х=36 х=9 y=9*3=27
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