сочинение на тему сон, который мог бы присниться любому неодушевлённому     предмету     приз помогитеееееееееееееееееееее  

Гость: Гость:

Сон школьного портфеля. Школьный порфель, расстегнутый, измазаный грязью, брошенный в угол, тяжело вздыхал и видел прекрасный сон. Ему снилось, что его хозяин теперь-не этот неряшливый двоечник, который никогда не учит уроки, не собирает книги с вечера, и бросает свой портфель как попало, а хорошая чистенькая девочка с двумя косичками. Она его любит. заботится о нем, собирает вечером книги и тетради, аккуратно складывает их в него, протирает каждый день свой любимый порфель чистой влажной и теплой губкой, аккуратно ставит на стульчик около письменного стола. Эта новая хозяйка любит и бережет свой портфель, который к 1 сентября подарила ей любимая бабушка. А еще эта девочка кладет в порфель ароматные яблочки и душистые пирожки для школьного завтрака, и портфель наслаждается этими вкусными запахами. Но, это был всего лишь сон.....