сочинение на тему сон, который мог бы присниться любому неодушевлённому предмету приз помогитеееееееееееееееееееее
Литература
сочинение на тему сон, который мог бы присниться любому неодушевлённому предмету приз помогитеееееееееееееееееееее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сон школьного портфеля. Школьный порфель, расстегнутый, измазаный грязью, брошенный в угол, тяжело вздыхал и видел прекрасный сон. Ему снилось, что его хозяин теперь-не этот неряшливый двоечник, который никогда не учит уроки, не собирает книги с вечера, и бросает свой портфель как попало, а хорошая чистенькая девочка с двумя косичками. Она его любит. заботится о нем, собирает вечером книги и тетради, аккуратно складывает их в него, протирает каждый день свой любимый порфель чистой влажной и теплой губкой, аккуратно ставит на стульчик около письменного стола. Эта новая хозяйка любит и бережет свой портфель, который к 1 сентября подарила ей любимая бабушка. А еще эта девочка кладет в порфель ароматные яблочки и душистые пирожки для школьного завтрака, и портфель наслаждается этими вкусными запахами. Но, это был всего лишь сон.....
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